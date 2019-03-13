النمسا تقدم 4 ملايين يورو لدعم جهود إغاثة ورعاية اللاجئين السوريين

فيينا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية ، اليوم الأربعاء ، أن مجلس الوزراء قرر التبرع بمبلغ 4 ملايين يورو من صندوق الإغاثة لصالح المساعدة الإنسانية في سوريا.

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية ، اليوم الأربعاء ، إن المبلغ سوف يوزع على النحو التالي ، مليون يورو إلى جهود إزالة الألغام والذخائر والمساعدات الإنسانية في سوريا ، ومليون يورو لمنظمة "اليونسيف" لأنشطة الإغاثة في سوريا بالإضافة إلى تقديم مليوني يورو إلى لبنان والأردن لرعاية اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء بالبلدين من خلال المنظمات غير الحكومية.