الطيران الروسي يشن ضربات على مستودع أسلحة لـ"هيئة تحرير الشام" في إدلب

القاهرة – مصراوي:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، شن الطيران الحربي، اليوم الأربعاء، ضربات دقيقة على مستودع أسلحة وذخائر تابعة لهيئة تحرير الشام في مدينة إدلب.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها نشرته شبكة "روسيا اليوم"، أن تنظيم "هيئة تحرير الشام" خطط لشن ضربات على قاعدة حميميم العكسرية، بواسطة طائرات مسيرة.

وكانت روسيا وتركيا وقعتا العام الماضى مذكرة حول استقرار الوضع فى منطقة إدلب، واتفقتا على إنشاء منطقة منزوعة السلاح فى ضواحيها. وقال منسق الشؤون الإنسانية الإقليمى للأمم المتحدة للأزمة السورية إن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم يجب أن تتم على أساس طوعى وفى أمان.