الأمم المتحدة: ميليشيا الحوثي تعوق وصول المساعدات لـ6 ملايين يمني

نيويورك - أ ش أ

أكدت الأمم المتحدة أن ميليشيات الحوثي تعوق وصول المساعدات والخدمات لنحو 6 ملايين شخص يقطنون في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصًا في الحديدة والضالع وحجة.

وأشارت الأمم المتحدة - في تقرير أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين- إلى أنه لا يزال الوصول للمدنيين صعبا للغاية، وذلك بسبب القيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على مناطق وجودها.

ولفتت إلى أن نقص الوقود والغاز في تلك المناطق يؤدي إلى انقطاع الكهرباء والماء والصرف الصحي والخدمات الصحية وزيادة تكلفة السلع الأساسية، إذ تفرض الميليشيا قيودًا على مستوردي المشتقات النفطية وتتاجر بالغاز والوقود في السوق السوداء.

وأوضح أن الموافقات على المشروعات في مناطق سيطرة الحوثي تستغرق أكثر من 3 أشهر تقريبًا، فيما رفضت ميليشيا الحوثي الموافقة على 11 مشروعًا منقذًا لحياة 1.4 مليون شخص وبتمويل 32 مليون دولار.