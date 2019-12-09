موسكو: لافروف يجري غدًا محادثات مع بومبيو في واشنطن وقد يلتقي ترامب

موسكو- (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيقوم بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة يوم غد الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيان لوزارة الخارجية أنه "من المقرر أن يتم تبادل الآراء بين الجانبين حول المسائل الدولية الرئيسية والقضايا الراهنة في العلاقات الثنائية".

وفي سياق متصل، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، أن البيت الأبيض "يعمل" على ترتيب لقاء بين لافروف وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال في مقابلة مع قناة "سي.بي.إس"، :"أعتقد أن هناك احتمال" بأن ينعقد اللقاء بناء على مبدأ "المعاملة بالمثل".

وأوضح :"عندما زار (وزير الخارجية الأمريكي مايك) بومبيو روسيا، استقبله (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. هذا أحد المبادئ التي تحدثنا عنها في العلاقات مع الصينيين والروس وغيرهم، مبدأ المعاملة بالمثل".