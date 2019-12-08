الجيش اليمني يستهدف تحركات للحوثيين شرقي البيضاء

عدن - أ ش أ

استهدفت مدفعية الجيش اليمني بمحور بيحان، اليوم الأحد، تحركات لمليشيات الحوثي في جبهة فضحة بمديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني (سبتمبرنت) أن مدفعية الجيش تمكنت من استهداف عربة قتالية كان يستقلها عناصر تابعة لمليشيات الحوثي في منطقة أعشار بجبهة فضحة بمديرية الملاجم، ما أسفر عن إصابة العربة بشكل مباشر وإحراقها نهائياً ومصرع كل من كان على متنها.