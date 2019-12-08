كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة "هامة جدا" في موقع إطلاق أقمار صناعية

(أ. ش .أ):

أجرت كوريا الشمالية "تجربة هامة جدا" في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية، وذلك مع استمرار الجمود في المفاوضات النووية بين بيونج يانج وواشنطن.

وقال متحدث باسم الأكاديمية الوطنية للعلوم في كوريا الشمالية - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد - "إنه تم إجراء تجربة هامة جدا في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الاصطناعية في السابع من ديسمبر من عام 2019"، مضيفا أن نتائج التجربة الأخيرة سيكون لها "تأثير هام" على تغيير "الموقف الاستراتيجي" لكوريا الشمالية.

من جانبها، أوضحت القناة أنه لم تحديد ما الذي تمت تجربته، لكن الموقع استخدم في السابق لإطلاق صواريخ إلى الفضاء.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم حونج أون وافق على إغلاق موقع سوهي خلال قمته العام الماضي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن في بيونج يانج كجزء من إجراءات بناء الثقة.