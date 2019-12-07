أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

الخارجية الأمريكية تحذر من هجمات جديدة ضد المحتجين في العراق

10:08 م السبت 07 ديسمبر 2019
الخارجية الأمريكية تحذر من هجمات جديدة ضد المحتجين في العراق

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

القاهرة - (مصراوي)

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من حدوث هجمات جديدة على المتظاهرين في العراق، كما حدث أمس الجمعة خلال محاولة اقتحام اعتصام الخلاني وسط بغداد.

وغرد بومبيو على تويتر قائلاً: "فرضنا عقوبات على 4 عراقيين لاستهداف المحتجين وسرقة أموال العراق، وهناك تقارير عن هجمات جديدة متوقع حدوثها في بغداد".

وطالب في تغريدته قادة العراق وحكومتها بالتحقيق مع المسؤولين عن الهجمات السابقة بحق المتظاهرين وملاحقتهم.

في نفس الصدد أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مقتل 30 شخصًا وإصابة 130 آخرين، في الأحداث الدامية التي وقعت أمس بعد اقتحام مسلحين لاعتصام الخلانس والسنك، وإطلاق النيران على المعتصمين.

مايك بومبيو العراق سرقة أموال بغداد

الخبر التالى:

عباس يتهم إسرائيل بتجاهل تنفيذ التزاماتها بالاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار في بحري وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الأحد بجميع المحافظات