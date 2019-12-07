الخارجية الأمريكية تحذر من هجمات جديدة ضد المحتجين في العراق

القاهرة - (مصراوي)

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من حدوث هجمات جديدة على المتظاهرين في العراق، كما حدث أمس الجمعة خلال محاولة اقتحام اعتصام الخلاني وسط بغداد.

وغرد بومبيو على تويتر قائلاً: "فرضنا عقوبات على 4 عراقيين لاستهداف المحتجين وسرقة أموال العراق، وهناك تقارير عن هجمات جديدة متوقع حدوثها في بغداد".

وطالب في تغريدته قادة العراق وحكومتها بالتحقيق مع المسؤولين عن الهجمات السابقة بحق المتظاهرين وملاحقتهم.

في نفس الصدد أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مقتل 30 شخصًا وإصابة 130 آخرين، في الأحداث الدامية التي وقعت أمس بعد اقتحام مسلحين لاعتصام الخلانس والسنك، وإطلاق النيران على المعتصمين.