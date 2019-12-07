مفاوضون أمريكيون يوافقون على إلغاء "ضريبة الأرملة" للعسكريين

واشنطن- (د ب ا):

وافق المفاوضون بشأن مشروع قانون تفويض الدفاع لعام 2020على إلغاء "ضريبة الأرملة" التي كانت تعامل الأزواج العسكريين على نحو غير عادل، فيما يتعلق بحجم المخصصات التي يمكن أن يحصل عليها المستفيدون الأحياء بعد وفاتهم.

ونقلت وكالة بلومبرج اليوم السبت، عن مصدرين مطلعين على المشروع، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن التشريع لم يصدر بعد، قولهما إنه سيتم إلغاء ضريبة الأرملة على مراحل خلال ثلاث سنوات.

وحاليا، فإنه يجب خفض مخصصات تمنحها وزارة الدفاع للمستفيدين الأحياء بما يساوي حجم الاموال التي يتم دفعها بموجب برنامج وزارة شؤون قدامى المحاربين للإعالة والتعويضات عن الأضرار عندما يتوفى الأفراد أثناء الخدمة العسكرية.

وسوف يتضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الذي تبلغ تكلفته 738 مليار دولار إجازة لرعاية الاطفال مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعًا لجميع العاملين الاتحاديين، وليس فقط للعاملين في وزارة الدفاع، بحسب المصادر.

ومن المرجح أن يصوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الدفاع الاسبوع المقبل، وسوف يصوت عليه مجلس الشيوخ فيما بعد .