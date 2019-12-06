أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والهلال قاعدة بيرل هاربر شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

لافروف: لن ننشر أسلحتنا في أي منطقة قبل أن تظهر فيها صواريخ أمريكية

06:38 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
لافروف: لن ننشر أسلحتنا في أي منطقة قبل أن تظهر فيها صواريخ أمريكية

سيرجي لافروف

روما - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده لن تنشر أسلحة مشمولة بمعاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في أي منطقة قبل أن تظهر هناك صواريخ أمريكية.

وقال لافروف عقب مباحثاته مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في روما /اليوم الجمعة/، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "نحن لن نكون أول من ينشر تلك الأنواع من الأسلحة في أي منطقة، بشرط ألا تظهر هناك أنظمة مماثلة من صنع أمريكي".

وتعليقا على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدول الغربية بالامتناع عن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا، أشار لافروف إلى أن "الغرب لم يبادر للرد على هذا المقترح، باستثناء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن استعداده لبدء الحوار حول هذا الموضوع، وأنا أعتقد بأننا سنبدأ بذلك".

وأضاف أنه في حال لم يحظ المقترح الروسي بتأييد الدول الغربية، فإن موقف موسكو لن يتغير، مجددا التأكيد على أن روسيا لن تبادر إلى نشر الصواريخ في أوروبا، لكنها سترد بالمثل على الخطوات المتعلقة بإنتاج ونشر الأسلحة.

هذا المحتوى من

سيرجي لافروف صواريخ أمريكية معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى لويجي دي مايو

الخبر التالى:

شكري: توقيع السراج على الاتفاقية مع تركيا يأتي مخالفًا لصلاحياته
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان