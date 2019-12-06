توافد مئات المتظاهرين على ساحة التحرير في بغداد

بغداد- (د ب أ):

ذكر متظاهرون أن ساحة التحرير شهدت اليوم الجمعة اكتظاظا جماهيريا كبيرا بعد توافد المئات من المتظاهرين من عدد من المحافظات لمشاركة أقرانهم في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال المتظاهر محسن جاسم في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) "إن ساحة التحرير تشهد حاليا اكتظاظا كبيرا من الزعامات العشائرية والمنظمات والاتحادات الشعبية نسبة كبيرة منهم قدمت من المحافظات الجنوبية من واسط وكربلاء للانضمام إلى أقرانهم في ساحة التحرير حاملين أعلام العراق ويهتفون بشعارات لاسقاط العملية السياسية بالكامل بعد ان اخفقت بتلبية مطالب العراقيين".

وأضاف أن " الدخول إلى ساحة التحرير يشهد عمليات تفتيش دقيقة من قبل لجان من المتظاهرين لمنع دخول أشخاص يثيرون المشاكل او حاملين أسلحة"

وأوضح سالم مهدي، 33 عامًا، أن " المتظاهرين صامدون ولن يتركوا ساحة التحرير مالم تتحقق جميع مطالبهم بحل الحكومة والبرلمان وتعديل الدستور وتشكيل حكومة مؤقتة تمهد لاجراء انتخابات مبكرة لتصحيح مسار العملية السياسية".

وقال "ليس أمام الحكومة الحالية والاطراف السياسية إلا الرحيل بشكل كامل بعد فشلهم في ادارة البلاد طوال السنوات الماضية".

وقال المتظاهر انس الربيعي، 28عامًا، "الوقت انتهى وعلى الكتل السياسية مغادرة المكان وعليهم ان يتيقنوا انه لامجال لهم في حكم العراق مستقبلا كما عليهم ان لايراهنوا على الوقت،اننا صامدون في ساحة التحرير ولن نغادرها الا باصلاح العملية السياسية الحالية".

وأضاف "المستقلون هم من سيقودون العراق للمرحلة المقبلة ولامكان للاحزاب والتيارات الدينية وغيرها التي جثمت على صدورنا خلال السنوات الماضية وانتجوا حكومات فاسدة استنزفت اموال العراق واشاعت الرعب والطائفية".

كما شهدت ساحات التظاهر في محافظات البصرة والنجف وكربلاء وبابل والناصرية والديوانية والمثنى وميسان وواسط مظاهرات مماثلة للتعبير عن مطالبهم لليوم الثاني والاربعين على التوالي في ظل أجواء هادئة ومستقرة.