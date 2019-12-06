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الرئاسية الفلسطينية تدعو لحماية "ما تبقى من عملية السلام"

01:03 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
الرئاسية الفلسطينية تدعو لحماية "ما تبقى من عملية السلام"

علم فلسطين

رام الله- (د ب أ):

نددت الرئاسة الفلسطينية اعتقال إسرائيل طواقم تلفزيون فلسطين الحكومي العاملة في القدس اليوم الجمعة، واعتبرته "جزء من مخطط فرض السيطرة" على المدينة المقدسة.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن "هذه الانتهاكات ما كانت لتتم، لولا التشجيع الذي أخذته الحكومة الإسرائيلية من الإدارة الأمريكية، التي نقلت سفارتها إلى القدس، واعتبرتها عاصمة دولة إسرائيل".

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بإعلاء صوته، واتخاذ المواقف اللازمة لـ"حماية ما تبقى من عملية السلام، وإجبار حكومة الاحتلال على وقف انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا في مدينة القدس المحتلة".

كما أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتقال إسرائيل طاقم مكتب تلفزيون فلسطين الحكومي في القدس، مؤكدة أنها "ماضية في إجراءاتها القانونية بالقضاء الدولي ضد سلطات الاحتلال وجرائمه بحق الإعلام الفلسطيني".

ونددت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الحكومية الفلسطينية باعتقال إسرائيل طواقمها اليوم الجمعة في شرق القدس ومصادرة معدات العمل الخاصة بها.

وقال بيان صادر عن الهيئة إنه تم اعتقال مراسلة تلفزيون فلسطين ومقدمة برنامج محلي واثنين من المصورين من موقعين مختلفين في شرق القدس خلال عملهم الصحفي.

وجاء في البيان أن "هذه الجريمة الإسرائيلية تضاف إلى سلسلة الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق الإعلام والإعلاميين الفلسطينيين".

وطالب البيان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية وتحديدا التي لها علاقة بالحريات العامة والديمقراطية ب"التدخل للدفاع عن مبادئها أمام هذا الانتهاك المباشر لهذه المبادئ".

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان أصدر أمرا قبل نحو أسبوعين يقضي بإغلاق مكتب تلفاز فلسطين الحكومي في القدس لمدة 6 أشهر، بحجة أنه تابع للسلطة الفلسطينية.

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