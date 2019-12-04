"سخرية من ترامب".. مشاهد سريعة من قمة الناتو (فيديو)

كتب - محمد صفوت:

انقضت قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ذكرى تأسيسه الـ70، وكانت الخلافات بين الدول الأعضاء أبرز ما شهدته تلك القمة التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة البريطانية لندن.

كانت تركيا وأفعالها أبرز ما على طاولة القمة التي جاءت بعد شهرين من غزو تركي لشمال سوريا وسط انتقادات غربية حادة، ما حدا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتهام تركيا بالتعاون مع وكلاء تنظيم داعش الإرهابي.

أشار ماكرون إلى أن تركيا هاجمت مقاتلين أكرادا دعموا الحلفاء ضد تنظيم داعش. وقال "عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها الآن تقاتل ضد من قاتلوا معنا. وأحيانا تعمل مع مقاتلين على صلة بداعش".

وأكد ماكرون أن تصرفات تركيا ضد المقاتلين الأكراد الذين ساعدوا الحلفاء في القتال ضد التنظيم الجهادي تظهر الحاجة الى تحسين التنسيق.

تتضمنت القمة أيضا مشاهد محرجة عدة كان بطلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تداول عدد من وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، مقطع فيديو لعدد من زعماء العالم وهم على ما يبدو يسخرون من ترامب.

ضم المقطع المصور الذي أثار حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وهو يقف مع رئيس الحكومة الهولندية مارك روته ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميرة البريطانية آن، أثناء تواجدهما في قصر باكنجهام.

والتٌقط الفيديو بواسطة كاميرا تجولت بين الحضور خلال حفل استقبال الملكة إليزابيث الذي عُقد على هامش قمة الحلف في قصر باكنفهام يوم الثلاثاء، بحسب شبكة يورونيوز الإخبارية.

ويظهر خلال الفيديو جونسون محادثا ماكرون قائلاً "ألهذا السبب جئت متأخراً؟"

وقاطع ترودو حديث جونسون بالقول "لقد كان مؤتمراً صحفياً لمدة حوالي 40 دقيقة.. نعم، 40 دقيقة" وذلك فيما بدا وكأنه إشارة لمؤتمر ترامب الذي استمر لحوالي 50 دقيقة.

وتدخل روته بالقول مازحاً: "إعلام الأخبار الكاذبة" وهو التعبير الذي يعكف ترامب على استخدامه لوصف الكثير من الأخبار التي تنشر عنه.

فرد ترودو بالقول: "لقد شاهدت فكوك أعضاء فريقه تسقط على الأرض" فيما بدا وكأنه يتحدث عن امتعاض أعضاء فريق ترامب من بعض تصريحات الرئيس الأمريكي.

كما شهدت القمة أيضا مشادة كلامية بين ترامب وترودو الذي وصفه الرئيس الأمريكي بالمنافق "ذو الوجهين."

وأضاف ترامب "إنه شخص لطيف. أعتقد أنه شخص لطيف، ولكن الحقيقة هي أنني انتقدته بسبب عدم دفعه نسبة 2%، واعتقد أنه ليس سعيدا بذلك".

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدات عبر تويتر إنه أحرز تقدمًا كبيرًا أثناء مشاركته في قمة الناتو، موضحًا أنه سوف يعود إلى واشنطن، ولن يعقد مؤتمرًا صحفيا في ختام القمة، رغم أنه تفاخر ترامب بإقناع حلفائه الأوروبيين بزيادة الإنفاق الدفاعي وإقناع تركيا بالتخلي عن اعتراضاتها على اعتماد خطة دفاع محدثة لدول البلطيق وبولندا.

ورغم التوتر بين الولايات المتحدة وفرنسا، إلا أن عدسات الكاميرا وثقت المصافحة الحارة بين ميلانا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي، وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، وامتدت المصافحة الحارة لثواني ما جعل وسائل الإعلام تركز عليها وتوثقها بالفيديوهات والصور، كونها غير اعتيادية في اللقاءات الرسمية.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فيديو يظهر ترامب أثناء توجهه إلى مروحية كانت بانتظارهما، تاركًا مسافة كبيرة بينه وبين زوجته ميلانا ترامب، ومزحت الصحيفة قائلة إن الرئيس الأمريكي ربما نسى زوجته، وتظهر الكاميرات وهما يتبادلان بعض الكلمات، قبل أن يصعدا إلى المروحية.