رئيس وزراء اليونان يؤكد خلال لقاءه أردوغان رفض الاتفاق التركي مع السراج

القاهرة - مصراوي:

أعلنت اليونان رفضها الاتفاق الثنائي بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، لتعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط.

والتقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في بريطانيا الأربعاء، على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي.

وقال ميتسوتاكيس في بيان، نقلته وكالة "رويترز": "تطرقت مع أردوغان إلى جميع القضايا المتعلقة بالإجراءات التركية الأخيرة في شرق المتوسط، واعترضت على بعض النقاط، إلا أننا اتفقنا على مواصلة المناقشات حول تدابير بناء الثقة".

فيما لم تصدر تركيا تعليق على اللقاء الثنائي مع الرئيس اليوناني.

بدأت مصر ومعها اليونان وقبرص في تحركات، لمواجهة المحاولة التركية للتمدد في شرق البحر المتوسط، إثر توقيع حكومة رجب طيب أردوغان ما أسمتها مذكرة تفاهم في المجال الأمني والبحري مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس الليبية.

اعتبرت الدول الثلاث أن التحرك التركي غير شرعي ومخالف للقانون الدولي والقوانين المنظمة للحدود البحرية، حيث لا تفصل بين ليبيا وتركيا جزر يونانية بينها كبير الحجم مثل كريت.

ترى اليونان أن هذا التوقيع ما هو إلا خطوة جديدة في أحلام التوسع التركي والزعم بامتلاك حدود بحرية لا يمتلكها، بجانب إعاقة التعاون بين القاهرة وأثينا ونيقوسيا في موارد شرق المتوسط بمناطقهم الاقتصادية.

التقى وزيرا الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس ديندياس في القاهرة، الأحد، وناقشا تطورات توقيع مذكرتيّ التفاهم بين أنقرة والسراج، حيث توافق الوزيران على عدم شرعية توقيع "السراج" على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.

من جانبها وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، الاتفاق الموقع بين تركيا ورئيس المجلس الانتقالي الليبي فايز السراج حول الحدود البحرية، بأنه "استفزازي".