قادة الناتو يبحثون التهديدات الحالية والمستقبلية خلال اليوم الثاني من اجتماعاتهم

واتفورد (إنجلترا) - (د ب أ):

يناقش قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الأربعاء، التهديدات المختلفة التي تواجه الحلف العسكري ، وذلك في اليوم الثاني من قمة الذكرى السبعين لإنشاء الحلف التي طغت عليها الانقسامات حول الاستراتيجية وتقاسم الأعباء.

وسيجتمع القادة في منتجع فاخر للجولف في واتفورد على بعد 25 كيلومترا شمال غربي لندن، لمدة ثلاث ساعات من المحادثات الرسمية.

وبدأت القمة أمس الثلاثاء بحفل استقبال استضافته الملكة إليزابيث الثانية. وفي وقت سابق ، عقد القادة اجتماعات ثنائية.

ومن المقرر أن يضفي الحلفاء الـ 29 الطابع الرسمي على نحو 50 قرارا تجعل الناتو يتأقلم على البيئة الأمنية العالمية المتغيرة. ويتضمن ذلك ضم الفضاء كمجال عملياتي خامس إلى جانب البر والجو والبحر والفضاء الإلكتروني.

وسوف يصدر القادة إعلانا مشتركا يعيدون فيه تأكيد التزام الحلفاء بالدفاع الجماعي والردع النووي وزيادة الإنفاق الدفاعي وسياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي والتي من المفترض أن تضم شمال مقدونيا قريبا لتصبح العضو الثلاثين.

ولأول مرة ، سيتناول القادة "الفرص والتحديات" التي يفرضها نفوذ الصين المتزايد.

وفي إعلان القمة ، سيمهد الزعماء الطريق إلى "عملية تف