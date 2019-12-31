ترامب يشكر قادة العراق ويهدد إيران بدفع ثمن محاولة اقتحام السفارة

وكالات

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قادة العراق، على الاستجابة السريعة لحماية السفارة الأمريكية في بغداد، بعد تعرضها لمحاولة اقتحام اليوم الثلاثاء، من جانب عددًا من المتظاهرين تزعمهم قادة شيعيون عراقيون، مؤكدًا أن السفارة الأميركية في العراق تم تأمينها قبل ساعات.

وكتب الرئيس الأمريكي، تغريدة له عبر موقع "تويتر" حمل خلالها إيران، المسؤولية كاملة إزاء أي روح تزهق أو دمار يلحق بأي من مصالح واشنطن في العراق

وأعلن ترامب، نقل عددًا من الجنود الأمريكيين والمعدات إلى محيط السفارة الأمريكية في بغداد، لتأمينها بعد محاولة الاقتحام، واعتصام عددًا من المتظاهرين في شوارع محيطة بالسفارة الأمريكية.

واختتم ترامب تغريداته، قائلاً: "ستتحمل إيران المسؤولية وستدفع الثمن غاليًا، وهذا ليس تحذيرًا لكنه تهديدًا، سنة جيدة سعيدة".