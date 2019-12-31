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تحالف القوى العراقية يرفض محاولات اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد

08:45 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
تحالف القوى العراقية يرفض محاولات اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد

احتجاجات العراق

العراق - (أ ش أ)

أعلن تحالف القوى في العراق، اليوم الثلاثاء، رفضه محاولات اقتحام السفارة الامريكية في العاصمة بغداد، فيما دعا الحكومة إلى حماية البعثات الدبلوماسية.

وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية - إن تحالف القوى يؤكد رفضه محاولات الاعتداء واقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، مطالبا الحكومة العراقية بضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البعثات الدبلوماسية.

وأضاف أن هذه التصرفات لا تمثل توجهات العراق الرسمية أو الشعبية، كما لا يمكن السماح لأي جهة بأن تفرض سيطرتها أو إرادتها على بلد مثل العراق أو أن تجازف بدوره ومكانته بهذه الطريقة.

وأوضح التحالف أنه في الوقت الذي نؤكد فيه موقفنا الرافض لأي انتهاك للسيادة العراقية من قبل الآخرين أو الاعتداء على الشعب العراقي بأي شكل من الأشكال؛ فإننا نطالب بالمقابل بفرض القانون وعدم السماح لردود الأفعال غير المسؤولة من انتهاك نظام الدولة والاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية.

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تحالف القوى العراقية العراق السفارة الأمريكية بغداد

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