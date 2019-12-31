الأمم المتحدة تخلي بعض موظفيها من المنطقة الخضراء ببغداد

القاهرة- (وكالات):

أفاد مصدر أمني أن بعثة منظمة الأمم المتحدة تقوم حالياً بإخلاء بعض موظفيها من المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، إثر احتجاجات قام بها بعض المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية تنديدًا بالغارات التي شنتها الولايات المتحدة على مقارات لمليشيات تدعمها إيران.

نقلت وكالة رويترز الإخبارية عن مسؤولين بالخارجية العراقية أنه جرى اجلاء السفير الأمريكي وموظفي السفارة في بغداد، اليوم الثلاثاء، إثر الاحتجاجات التي قام بها بعض المتظاهرين اعتراضاً على قصف القوات الأمريكية لمواقع مليشيات تدعمها إيران.

أفادت أنباء بإطلاق قوات الأمن العراقية الغاز المُسيل للدموع على المحتجين عند السفارة الأمريكية، بعد احراقهم لإحدى بوابات السفارة، وتحطيم كاميرات مراقبة، وتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة، احتجاجات على قصف قوات أمريكية لمقارا للحشد من كتائب حزب الله قرب الحدود العراقية -السورية في قضاء القائم ، 500كم أقصى غربي العراق.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" أن المحتجين قاموا برشق السفارة الأمريكية بالحجارة.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب.أ) إن مشيعين عراقيين رفعوا أعلام الحشد علي مبنى السفارة ورددوا شعارات "الموت لأمريكا"..."كلا كلا أمريكا".

وأشار الشهود إلى اكتظاظ بشري داخل المنطقة الخضراء يرافق مراسم التشييع ، لافتين إلى أن محتجين يعتزمون نصب سرادق للاعتصام أمام مقر السفارة الامريكية.

ولفت الشهود إلى ازدياد الأعداد المتجمعة قبالة السفارة الأمريكية بينما تسلق البعض السياج الخارجي في مشهد غير مسبوق منذ تشييد المبنى بعد احتلال العراق عام 2003.