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ترامب: قمة السبع المقبلة ستنعقد في كامب ديفيد

07:12 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
ترامب: قمة السبع المقبلة ستنعقد في كامب ديفيد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

لندن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النسخة المقبلة من قمة الدول الصناعية السبع الكبرى ستنعقد في كامب ديفيد بالولايات المتحدة.

وجاء إعلان ترامب مساء اليوم الثلاثاء على هامش قمة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن.

وكان ترامب يرغب بالأساس في عقد قمة المجموعة في الفترة بين 10 إلى 12 يونيو المقبل في فندقه (ترامب ناشونال دورال) في ميامي، غير أن هذا الأمر قوبل بانتقادات حادة ما جعل ترامب يعدل عن ذلك.

وجرى اتهام ترامب بأنه يستغل منصبه لتحقيق إثراء شخصي، وهو ما نفاه ترامب مرارا.

يشار إلى أن منتجع كامب ديفيد هو المقر الريفي لرئيس الولايات المتحدة ويقع في ولاية ميريلاند على مسافة نحو 90 كيلومترا من العاصمة واشنطن، وقد تمت استضافة العديد من كبار الساسة الأجانب في هذا المنتجع في الماضي.

ويحق لترامب بوصفه مضيف النسخة المقبلة من قمة السبع، تحديد مكان انعقادها.

دونالد ترامب الولايات المتحدة كامب ديفيد قمة السبع

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