أحدهم مات صعقًا.. "كاموري" يقتل 4 أشخاص على الأقل في الفلبين

مانيلا- (د ب أ):

لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم، الثلاثاء، في الفلبين جراء الإعصار كاموري، الذي أسفر أيضا عن تعطل حركة النقل والمدارس والعمل وسط رياح شديدة وأمطار غزيرة.

وتوفي أحد الضحايا (33 عاما) صعقا بالكهرباء في بلدة ليبمانان بإقليم كامارينس سور شرقي البلاد أثناء قيامه بتدعيم سقف منزله، وفقا للشرطة. فيما لقي رجل آخر(59 عاما) حتفه جراء سقوط شجرة عليه أمام منزله في بلدة باكو بإقليم أورينتال ميندورو.

ووقعت حالة الوفاة الثالثة في بلدة بينامالايان المجاورة، عندما سقط لوح من الحديد المجلفن على رجل من أعلى سطع أحد المنازل، وفقا لحاكم الإقليم.

وفي مدينة أورموك، توفي أحد عمال البناء (38 عاما) جراء سقوط فروع شجرة عليه بينما كان يقود دراجته البخارية، وفقا للشرطة.

واجتاحت العاصفة مقاطعة بيكول شرقي البلاد في وقت متأخر مساء الاثنين، ما تسبب في فيضانات وأيضا في أضرار لحقت بعشرات المنازل وبأحد المطارات، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن منطقة واسعة.

وقال فرانسيس إسكواديرو، حاكم إقليم سورسوجون الذي شهد أول وصول لإعصار كاموري إلى اليابسة مساء أمس الاثنين: "لقد ضربنا الإعصار... سقط الكثير من الأشجار وأعمدة الكهرباء لدينا... كنت في بلدتي جوبات وبريتو دياز، لقد كان الإعصار قويا حقا".

وفي العاصمة مانيلا، أوقفت السلطات العمل في المكاتب الحكومية وجميع فصول المدارس، بالإضافة إلى غلق المطار الدولي الرئيسي في البلاد لمدة 12 ساعة من الساعة 11 صباحا (03:00 بتوقيت جرينتش).

وأفاد الأمين التنفيذي للحكومة، سلفادور ميديالدي بأن "الوكالات التي تشمل وظائفها تقديم الخدمات الأساسية والصحية، والتأهب والاستجابة للكوارث والطوارئ، وأداء الخدمات الحيوية الأخرى، أو جميع ما سبق، يجب أن تستمر في عملياتها وتقدم الخدمات الضرورية".

وتراجعت قوة الإعصار كاموري بعد وصوله إلى اليابسة لثلاث مرات أخرى اليوم الثلاثاء، حيث انتقل إلى الساحل الشرقي للبلاد بالقرب من العاصمة مانيلا، حسبما ذكر مكتب الطقس.

وصاحبت الإعصار رياح بلغت سرعتها القصوى 130 كيلومترا في الساعة مع زوابع تصل سرعة الرياح فيها إلى 200 كيلومتر في الساعة، وتحرك غربا بسرعة 25 كيلومترا في الساعة، حسب نشرة مكتب الطقس الفلبيني.

واضطر أكثر من 483 ألف شخص للفرار من منازلهم في منطقة بيكول شرقي البلاد والمناطق المجاورة لها ، وفقا للشرطة.

وتقطعت السبل بنحو 7 آلاف شخص في موانئ كل من بيكول ومانيلا بعد أن منع خفر السواحل العبارات من الإبحار وسط اشتداد العواصف في البحر.

وتم إلغاء ما لا يقل عن 499 رحلة جوية دولية وداخلية، ما أثر على قرابة 100 ألف مسافر، حسب مسؤولين في المطار.

يشار إلى أن كاموري، الذي يعرف محليا باسم تيسوي، هو الإعصار رقم 20 الذي يجتاح الفلبين هذا العام، وفقا لمكتب الطقس. ومن المتوقع أن يغادر البلاد بحلول صباح الجمعة.