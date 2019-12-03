قبل لقاء أوروبي تركي.. ترامب يدعم أردوغان: "علاقتي جيدة جدا مع الرئيس"

لندن- (د ب أ):

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلاقته بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، ودافع عن قرار واشنطن بالانسحاب من شمال شرق سوريا، وذلك قبل ساعات من لقاء مقرر بين قادة أوروبيين وأردوغان بشأن الأنشطة العسكرية لبلاده في سوريا.

وقال ترامب: "أحب تركيا وعلاقتي جيدة جدا مع الرئيس"، مُشيدا بالدعم التركي خلال عملية استهداف وقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي وسماحها للولايات المتحدة باستخدام مجالها الجوي.

ورأى أن قراره المثير للجدل بسحب القوات الأمريكية من سوريا يُنظر إليه الآن باعتباره "صفقة عظيمة"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تسيطر بصورة كاملة على النفط" الذي كان يستخدمه تنظيم داعش كمصدر للتمويل.

كما دافع عن قرار تركيا شراء أنظمة إس-400 الروسية للدفاع الجوي، وحمل سلفه الرئيس السابق باراك أوباما المسؤولية عن ذلك برفضه بيع أنظمة باتريوت الأمريكية لتركيا.

وقال ترامب: "قالوا ذلك عدة مرات، ثم ذهبت تركيا واشترت الصواريخ الروسية".