ارتفاع حصيلة قتلى الحشد الشعبي في القصف الأمريكي إلى 19 شخصًا

وكالات:

أعلن مدير مديرية الحركات في ميليشيات الحشد الشعبي، جواد كاظم الربيعاوي، الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى القصف الأمريكي على مواقع لكتائب حزب الله، إلى 19 قتيلًا، و135 جريحًا.

وأكد الربيعاوي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، ارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على مقرات اللواءاين ٤٥ و ٤٦ لافتًا إلى أن جثامين قتلى القصف لا تزال تحت الانقاض.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مساء الأحد، استهداف مقر اللواء 45، التابع للحشد الشعبي قرب الحدود العراقية السورية، في منطقتي عابة سلوم والحرش غرب الأنبار العراقية، بثلاث ضربات جوية شنتها القوات الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان لها، استهداف مقرات تابعة لقوات حزب الله التابعة للحشد الشعبي في العراق وسوريا.

وأكد البنتاجون، أن القوات الأمريكية، شنت ضربات دفاعية دقيقة استهدفت 5 منشآت تابعة لحزب الله في سوريا والعراق، من شأنها إضعاف قدرة الحشد الشعبي.

وبحسب بيان البنتاجون، فإن الخمس أهداف، شملت 3 مواقع تابعة للحشد الشعبي في العراق، وموقين في سوريا، وشملت مخازن أسلحة ومواقع القيادة والتخطيط التي تستخدمها الحشد الشعبي، في تنفيذ هجماته على فوات التحالف الدولي.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الحشد الشعبي، شن هجومًا صاروخيًا على قاعدة عسكرية عراقية قرب كركوك، وأسفر الهجوم عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من أفراد قوات الأمن العراقية.

وأكد البناتجون، أن قوات الحشد الشعبي، على صلة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتلقى الدعم والمساعدات من إيران مرارًا وتكرارًا.

وأكد احترام واشنطن، لشركاؤها في التحالف الدولي، واحترامها لسيادة العراق على أراضيه، ودعم العراق في كل المواقف، لافتة إلى أن هذا لن يمنع واشنكن من ردع أي قوات تهددها أو ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس.

وطالب البيان، إيران والقواتها الموالية لها، وقف هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، واحترام سيادة العراق، لمنع أي أعمال دفاعية إضافية من جانب القوات الأمريكية.