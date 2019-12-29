عضو بالسيادة السوداني يُشيد بوساطة جوبا في عملية السلام

السودان - (أ ش أ)

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان حسن شيخ إدريس، بوساطة دولة جنوب السودان في عملية السلام السودانية، التي تجري فعالياتها في جوبا بين، حكومة السودان والحركات المسلحة.

وأكد إدريس - خلال زيارته للسياسي في جنوب السودان أبيل الير في جوبا - متانة العلاقات الأزلية والتاريخية التي تربط شعبي البلدين، وضرورة العمل على تعزيزها.

وأشاد إدريس بالبصمات الواضحة التي وضعها الير، في مسيرة السودان السياسية، ونذره لحياته لترسيخ السلام والتعايش بين مكونات المجتمع السوداني.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن اللقاء تناول قضية السلام في شطري السودان، وضرورة طي صفحة الحرب نهائيا في البلدين.

ويوصف السياسي ابيل الير بأنه حكيم الجنوب، وكان قد شغل العديد من المناصب الدستورية في السودان الموحد.