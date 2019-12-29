الحوثيون يهددون بضرب 9 أهداف حيوية بالسعودية والإمارات

صنعاء- د ب أ:

هددت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، الأحد، بتوسيع رقعة أهدافها العسكرية ضد أهداف حيوية في السعودية والإمارات.

قال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحفي بصنعاء: "نعلن توسيع بنك أهداف قواتنا ليشمل مراكز حيوية وحساسة على طول وعرض جغرافيا السعودية والإمارات اللتين وصفهما بـ"دولتي العدوان".

وأضاف: "قواتنا قسمت بنك الأهداف المتاح لديها إلى ثلاثة مستويات بحسب الأهمية":

وتابع:"هناك ضمن المستوى الأول من بنك الأهداف 9 أهداف بالغة الأهمية، منها 6 أهداف في السعودية و3 في الإمارات".

وقال سريع: "يعني استهداف شعبنا وبلدنا استمرار قواتنا في الرد المشروع والمناسب وذلك بضربات موجعة بحسب ما تختاره القيادة من مستويات الرد".

وأشار إلى أن 19 محافظة يمنية تعرضت لغارات التحالف الدولي خلال عام 2019، بإجمالي غارات بلغ أكثر من 6534 غارة، وزعم أن غارات التحالف أوقعت "مئات من الشهداء والجرحى وتدمير المراكز الخدمية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم"- على حدّ قوله.

وتابع بأن جماعة الحوثي تصدت بنجاح خلال العام الجاري لأكثر من 1226 عملية عسكرية للتحالف منها 163 عملية هجومية و656 زحفا و407 محاولات تسلل.

ولفت إلى أن قوات الحوثي نفذت خلال العام الجاري 1686 عملية عسكرية على طول مسرح العمليات القتالية وامتداد خارطة المواجهات.

وحول القدرات العسكرية للجماعة قال سريع: "أصبحنا نمتلك القدرة الكاملة على صناعة منظومات صاروخية متكاملة، إضافة إلى أجيال مختلفة من طائرات دون طيار هجومية واستطلاعية".