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الرئيس العراقي يؤكد لسفير اليابان "رفض أي تدخل خارجي"

01:53 م الأحد 29 ديسمبر 2019
الرئيس العراقي يؤكد لسفير اليابان "رفض أي تدخل خارجي"

برهم صالح

بغداد- (د ب أ):

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مع سفير اليابان لدى بغداد ناوفومي هاشيموتو، رفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية للعراق.

ووفق بيان عراقي صادر اليوم الأحد، تناولت المباحثات "أهمية العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار".

كما تم التأكيد على ضرورة "دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية".

برهم صالح سفير اليابان بغداد العراق

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