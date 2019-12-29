إصابة 3 أشخاص خلال عملية طعن بكنيس يهودي في ولاية نيويورك الأمريكية
07:54 ص الأحد 29 ديسمبر 2019
واشنطن (أ ش أ)
أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل جراء عملية طعن وقعت في كنيس يهودي بولاية نيويورك الأمريكية.
وقالت الشرطة المحلية -وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الأحد/- "إن عملية الطعن تمت في مدينة مونسي، في مقاطعة روكلاند، التي تقع على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي نيويورك"، مضيفة أنها تعمل حاليا عملية تمشيط بشكل واسع.
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