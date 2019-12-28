الجيش الليبي: على المجتمع الدولي العمل لوقف الدعم التركي للميليشيات

طرابلس - (أ ش أ):

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، اليوم السبت، إنه يجب على المجتمع الدولي العمل على وقف الدعم التركي للميليشيات في ليبيا، مؤكدًا أن تفشي الإرهاب في البلاد خطر على الأمن الأوروبي والدولي.

وأضاف المحجوب، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن وحدات الجيش الليبي العسكرية قامت بتأمين المناطق التي استعادتها من قبضة الميليشيات الإرهابية، لافتا إلى أن الميليشيات أدخلت الدبابات إلى الأحياء السكنية في طرابلس، مشددًا على أنه لن تستطيع مجموعات مسلحة متطرفة ترسلها تركيا من هزيمة الشعب الليبي.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قال في وقت سابق، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين، لافتا إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس، مضيفا "سيطرنا على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس".