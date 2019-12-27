نتنياهو يحقق "فوزا كبيرا" في تصويت على قيادة حزب الليكود

برلين (دويتشه فيله)

حافظ رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على زعامته لحزب ليكود الإسرائيلي المحافظ، وحقق فوزا كبيرا على منافسه الوحيد، جدعون ساعر، في انتخابات شارك فيها نصف أعضاء الحزب تقريبا. وقدم سار التهنئة لنتنياهو.

أعلن حزب "ليكود" اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فاز بسهولة في اقتراع على زعامة الحزب، على منافسه الوحيد، وزير التعليم السابق جدعون ساعر، وذلك في دفعة له قبل انتخابات مارس/ آذار العامة التي من المحتمل أن تشهد منافسة محتدمة.

وغرد ساعر مهنئا نتنياهو في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وكتب عبر صفحته على موقع تويتر قائلا "أنا و أصدقائي نقف وراءه في الحملة من أجل نجاح الليكود في الانتخابات".

وتم دعوة حوالي 116 ألف عضو في الحزب للتصويت على زعيم جديد لقيادة الليكود في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكان نتانياهو، المنتهية ولايته كرئيس للحكومة الإسرائيلة، قد دعا في تغريدة مناصريه إلى التصويت بأعداد كبيرة. وقال "نسبة المشاركة ضئيلة جدا وفوز اليمين يتوقف عليكم". وشارك نحو 49 في المئة من أعضاء حزب ليكود يحق لهم التصويت في الاقتراع. ودفع الجو العاصف آخرين للبقاء في بيوتهم.

ومنح إحصاء لحزب ليكود نتنياهو 72.5 في المئة من الأصوات مقابل 27.5 في المئة لمنافسه جدعون ساعر، الذي اعترف بالهزيمة. ولم تؤكد لجنة الانتخابات الإسرائيلية النتائج بعد.

وكان نتانياهو، الذي يواجه حاليا اتهامات بالفساد، قد كتب على موقع تويتر بعد ساعة من اغلاق صناديق الاقتراع "إنه انتصار كبير! شكرا لأعضاء الليكود على ثقتهم ودعمهم وحبهم".

وكان ساعر، الذي سبق أن عمل وزيرا للتعليم والداخلية، قد استبعد أن يسترد الحزب السلطة في انتخابات الثاني من مارس المقبل ما لم يتخل نتنياهو عن الزعامة. وردا على تصريحات ساعر، ركز نتنياهو على إنجازاته على الصعيد الأمني ومكانته على المستوى الدولي.

ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن الليكود بقيادة نتنياهو سيفوز بـ 31 من أصل 120 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية العام المقبل، مما يجعله ثاني أقوى حزب بعد أزرق- أبيض، والذي من المتوقع أن يحصل على 35 مقعدا.