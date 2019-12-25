شكري يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمواصلة تنفيذ أهداف السياسة المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، مع السفراء مساعدي وزير الخارجية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات الأداء وسير العمل بالقطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة، والبعثات المصرية في الخارج.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع على أهمية مواصلة الجهود والعمل الدءوب لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية في كافة القضايا ذات الأولوية للسياسة الخارجية المصرية، في إطار الرؤية والاستراتيجية الشاملة للدولة المصرية. كما وجه وزير الخارجية بأهمية العمل على تحسين وتطوير الأداء بُغية رفع الكفاءة في شتى أنحاء العمل القنصلي، بما يُعزز من سُبل خدمة المواطنين المصريين في الخارج.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية تطرق خلال اللقاء إلى العديد من الموضوعات والتحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام للدولة المصرية، بالإضافة إلى إجراء حوار حول سير العمل داخل وزارة الخارجية في مواجهة تلك التحديات، مؤكداً على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لإنجازات الوزارة وما حققته خلال العام الحالي، وكيفية البناء عليه وتطويره خلال العام المقبل.