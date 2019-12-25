السعودية والإمارات تبحثان العلاقات الثنائية
06:31 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
الرياض - (أ ش أ):
التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الأربعاء، مع سفيرالإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك.
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