حريق يدمر نحو 50 منزلا بمدينة فالبارايسو الساحلية في تشيلي

سانتياجو - (أ ش أ):

قالت السلطات في تشيلي إن حريقا اندلع في ضاحية فقيرة بمدينة فالبارايسو الساحلية دمر عشرات المنازل وكافح رجال الإطفاء للسيطرة عليه.

وقالت هيئة الإطفاء - على تويتر حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - "انتشر أفراد إدارة إطفاء فالبارايسو بالكامل وتلقوا دعما من وحدات مجاورة. وأتى الحريق على قرابة 50 منزلا".

وذكرت هيئة الإطفاء أن الحريق بدأ في منطقة أحراج ليمتد بعدها إلى المدينة. وساهمت درجات حرارة الصيف المرتفعة في نصف الكرة الجنوبي والرياح القوية في إذكاء الحريق.

يذكر أن فالبارايسو ذات شعبية بين السائحين في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. كما تشتهر بمنازلها الخشبية الزاهية الألوان.