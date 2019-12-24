زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب الأرجنتين

بوينس أيرس - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر للزلازل، اليوم الثلاثاء قرية وبلدية إيل هويو بمقاطعة تشابات بجنوبى الأرجنتين .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على مسافة 15 كيلومترا غرب شمال غربى قرية وبلدية إيل هويو فى مقاطعة تشابات بجنوبى الأرجنتين.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.