مقتل 3 من عناصر الحشد الشعبي العراقي في هجوم لداعش في الموصل

الموصل(العراق) - (د ب أ)

أفاد مصدر في الحشد الشعبي الشيعي العراقي اليوم الثلاثاء بمقتل ثلاثة من عناصره في هجوم شنه عناصر داعش جنوب الموصل/400كم شمال بغداد/.

وقال النقيب علي عماد من الحشد الشعبي إن" عناصر داعش هاجموا اليوم نقطة رصد للحشد الشعبي في ناحية القيارة/ 60كم جنوب الموصل/ وتمكنوا من قتل ثلاثة من عناصر الحشد قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

كانت قوات مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي بدأت صباح أمس الاثنين عمليات أمنية لتطهير مناطق جنوب الموصل تمكنت خلالها من العثور على ثمانية أنفاق و10 مضافات ومعمل للتفخيخ، فضلا عن أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الامنية العراقية والمدنيين رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.