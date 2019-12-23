4 قتلى في حادث سير حافلة بإسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرون، اليوم الاثنين، جراء اصطدام حافلة ركاب بمحطة للحافلات قرب مطار بن جوريون الدولي وسط إسرائيل.

ووقع الحادث عندما اصطدمت حافلة كانت في طريقها من القدس إلى حيفا بمحطة للحافلات. وأدى التصادم إلى انهيار جدار المحطة على الحافلة.

ووصفت حالة اثنين من المصابين بالخطيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى إلقاء القبض على سائق الحافلة بتهمة الإهمال، بعد إجراء تحقيقات معه.