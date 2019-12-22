الجيش الليبي يمهل ميليشيات مصراته 3 أيام إضافية لسحب مقاتليها

أمهل الجيش الليبي، ميليشيات مصراتة، 3 أيام إضافية، لسحب مقاتليها من طرابلس وسرت، في إطار معركة تحرير قلب الطرابلس التي أعلنها قائد الجيش، المشير خليفة حفتر قبل أيام، وذلك عقب انتهاء المهلة الأولى التي أعلنها الجيش الليبي الجمعة الماضية.

وقال أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، إن طائرة شحن نقلت أسلحة من إسطنبول إلى ليبيا، جاء ذلك خلال بيان للقياة العامة للجيش على لسان الناطق باسمها عبر الصفحة الرسمية له على موقع "فيسبوك".

وحذر المسماري من استخدام الطائرات المدنية في نقل الأسلحة إلى ميليشيات طرابلس في ليبيا.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، أعلن في 12 ديسمبر الجاري، إطلاق عملية تحرير قلب مدينة طرابلس، التي تسيطر عليها الميليشيات والجماعات الإرهابية.

وأوضح المسماري في بيانه، أن هذه المهلة جاءت استجابة للاتصالات من بعض الشخصيات الوطنية من أحرار أبناء مصراتة مع القيادة العامة لتمديد المهلة أسبوعا لإعطاء فترة زمنية كافية لجهودهم ومساعيهم لإقناع أبناء مصراتة للعودة إلى مدينتهم.

وأكد اعتذار قيادة قوات شرق ليبيا عن هذه المدة، واكتفائها بثلاثة أيام فقط مهلة إضافية، تنتهي الساعة 12 منتصف ليل الأربعاء المقبل.

كان المسماري قد صرح، صباح الجمعة الماضي، "إن استهداف مصراتة سيتواصل يوميا دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل إذا لم تسحب مصراتة (ميليشياتها) من طرابلس وسرت خلال ثلاثة أيام بحد أقصى، تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد المقبل".

في سياق متصل حذر المسماري شركات النقل الجوي، التي تعمل في نقل الأسلحة والمعدات من خلال طائراتها المدنية معتقدة أنها تحت حماية القوانين الدولية، قائلاً: "تأكد لنا أن طائرة من نوع بوينج 747/412 تابعة لشركة آيرو ترانس ضمت حمولتها في الرحلة من اسطنبول إلى مصراتة معدات وعتاد عسكري".

وشدد على أن قوات ليبيا الجوية لن تتردد في استهداف وإسقاط الطائرات المدنية، التي تقوم بإدخال الأسلحة والمعدات العسكرية إلي مطارات ليبيا.