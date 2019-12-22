الكنيسة الأرثوذكسية بغزة: إسرائيل منعت مئات المسيحيين من زيارة مسقط رأس المسيح

غزة - (د ب أ)

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية في غزة، اليوم الأحد، أن مئات المسيحيين من قطاع غزة لن يتمكنوا من الاحتفال بعيد الميلاد في مسقط رأس المسيح لأن إسرائيل لم تمنحهم تصاريح دخول.

وقال كمال عياد، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية في غزة ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم إرسال حوالي 600 طلب إلى السلطات الإسرائيلية.

وأضاف أن 100 مسيحي فقط فوق 40 عامًا حصلوا على تصاريح للسفر إلى الأردن.

وتابع عياد أن هذا "جزء من الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة".

واتسم رد فعل الطائفة المسيحية في قطاع غزة والبالغ عددهم الف شخص، بالغضب ، وقالوا إنهم تقدموا بطلب للحصول على تصاريح للسفر إلى بيت لحم والقدس ، وليس الأردن.

ويحصل المسيحيون في غزة عادة على ما بين 400 و 500 تصريح من إسرائيل لزيارة القدس والضفة الغربية مرتين في السنة في عيد الفصح وعيد الميلاد.