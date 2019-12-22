فينيسيا تستعد لمواجهة موجة جديدة من الفيضانات

روما - (د ب ا):

تواجه فينيسيا المزيد من الفيضانات اليوم الأحد، في ظل استمرار هبوب رياح رعدية وقوية ووقوع انهيارات طينية في مناطق كبيرة بإيطاليا.

وبلغ ارتفاع المد 120 سنتميترا نحو الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي(0900 بتوقيت جرينتش)، وهو أقل من التوقعات.

ومازالت المدينة الإيطالية تتعافي من أمواج مد بلغ ارتفاعها 187 سنتميتر في 12 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، تعد الأعلى منذ 53 عاما، مما تسبب في وقوع ضرر واسع النطاق.

وتسببت الفيضانات في إثارة الخوف لدى السائحين. وقالت رابطة فينيتيان هوتليرز إنها تعاني من إلغاءات قياسية، وأكدت أن المدينة مازالت أمنة.

وجرى تسجيل ثلاث حالات وفاة في أماكن أخرى في إيطاليا منذ أمس السبت.

وتوقعت هيئة الارصاد أن تهب رياح بسرعة تصل إلى 150 كيلومترا اليوم، بالإضافة إلى عواصف رعدية في مناطق ساردينيا ولاتسيو وكامبانيا وكالابريا.