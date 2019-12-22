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الصومال: مقتل 8 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة استهدفت قائد بالجيش

11:39 ص الأحد 22 ديسمبر 2019
الصومال: مقتل 8 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة استهدفت قائد بالجيش

انفجار سيارة مفخخة- أرشيفية

مقديشو- (د ب أ):

قُتل 8 اشخاص في انفجار سيارة مفخخة كانت تستهدف مسؤول كبير بالجيش، حسبما أعلنت الشرطة الصومالية، الأحد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن السيارة المفخخة انفجرت مساء أمس السبت خارج فندق في جالكاكيو، حيث كان قائد القوات البرية الصومالية البريجدير جنرال عبد الحميد محمد ديرير يعقد اجتماعًا مع مسؤولين، وفقًا لما ذكره جاما حسن علي، ضابط بالشرطة المحلية.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي قتل فيه حراس القائد العسكري الصومالي، وفقًا لبيان بثته إذاعة الأندلس التي تدعم الحركة.

انفجار سيارة مفخخة مقديشو الصومال الشرطة الصومالية

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