احتجاز سفينة طاقمها تركي قبالة ساحل درنة

طرابلس /أ ش أ/

احتجزت قوات الجيش الوطني الليبي، سفينة ترفع علم (جرينادا) وطاقمها تركي أثناء قيام السرية البحرية "سوسة" بدورية في المياه الإقليمية قبالة ساحل درنة.

وأوضحت البحرية الليبية - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أنها جرت السفينة إلى ميناء رأس الهلال شرقي ليبيا للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع - في أواخر نوفمبر الماضي- مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري؛ الأمر الذي أثار انتقادات دولية، فيما مهدت حكومة السراج الطريق أمام تدخل عسكري تركي في ليبيا، الخميس الماضي، عندما أعلنت أنها صادقت على اتفاق للتعاون الأمني مع تركيا.

ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري الرفض القاطع للغزو التركي لليبيا، مؤكدا أن الجيش سيحارب "بكل ما أوتي من قوة"، متوعدا الميليشيات التي تدعم حكومة السراج، التي أبرمت الاتفاق غير الشرعي.