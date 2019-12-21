إصابة 3 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة وسط بغداد في العراق

أصيب 3 مدنيين، مساء اليوم السبت، في انفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وقال المصدر أمني، إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، داخل دراجة نارية ضمن مدينة الشعلة ما أسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة.

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة في كافة المناطق والمدن العراقية، للمطالبة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط، وحل الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلد النفطي، وتخلل الاحتجاجات العديد من أعمال العنف، أسفرت عن 485 قتيلاً و27 ألف جريح، حسبما أعلنت المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان العراقية.