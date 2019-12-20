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المجلس الأوروبي: تصويت العموم البريطاني على مسودة بريكست خطوة مهمة

07:01 م الجمعة 20 ديسمبر 2019
المجلس الأوروبي: تصويت العموم البريطاني على مسودة بريكست خطوة مهمة

شارل ميشيل

بروكسل - (د ب أ):

وصف رئيس المجلس الأوروبي البلجيكي شارل ميشيل تصويت البرلمان البريطاني بالموافقة على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بـ "خطوة مهمة" لرحيل بريطانيا من التكتل.

وقال ميشيل على تويتر إن "مستوى تساوي الفرص لا يزال ضرورة لأي شراكة في المستقبل".

شارل ميشيل المجلس الأوروبي بريكست البرلمان البريطاني

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