أردوغان يهدد واشنطن بسبب "S-400" و"السيل التركي"

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بفرض عقوبات على واشنطن إذا فرضت الأخيرة عقوبات على أنقرة بسبب صفقة صواريخ "S-400" ومشروع "السيل التركي".

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التركي قوله، إن أنقرة سترد على العقوبات الأمريكية المحتملة بسبب شرائها أنظمة دفاع روسية وخط أنابيب للغاز الطبيعي.

وتحرك الكونجرس الأمريكي لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع S-400 من روسيا، وعقوبات أخرى متعلقة بخط أنابيب "السيل التركي" الروسي، الذي سينقل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا.

وردا على سؤال حول العقوبات المختلفة ضد أنقرة، كرر أردوغان أن صفقة S-400 قد اكتملت بالفعل.

ونقل عنه قوله "الآن يقولون، سنفرض عقوبات متعلقة بالسيل التركي. هذا خرق لحقوقنا بأقصى درجة، وبالطبع ستكون لدينا عقوبات خاصة بنا ردًا على هذه العقوبات".