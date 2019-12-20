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حسان دياب: الحريري متعاون لتشكيل حكومة جديدة

01:11 م الجمعة 20 ديسمبر 2019
حسان دياب: الحريري متعاون لتشكيل حكومة جديدة

حسان دياب

بيروت - أ ش أ

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور حسان دياب، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أظهر تعاونا معه في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن الأجواء إيجابية مع جميع القوى السياسية في لبنان.

وأشار دياب – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم عقب لقائه مع الحريري في مقر إقامة الأخير بـ "بيت الوسط" – إلى أن رؤيته تقوم على تأليف حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين حتى يمكن حل المشاكل والأزمات التي يمر بها لبنان، واصفا نفسه بـ "صاحب الاختصاص والمستقل".

هذا المحتوى من

Asha
حسان دياب الحكومة اللبنانية سعد الحريري لبنان بيروت
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