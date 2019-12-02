روسيا تدشن خط أنابيب "باور أوف سيبيريا" لنقل الغاز إلى الصين

موسكو- (د ب أ):

دشنت روسيا اليوم الاثنين خط أنابيب "باور أوف سيبيريا" لنقل الغاز إلى الصين، بحضور رمزي لقادة البلدين عبر اتصال فيديو.

وقال الكرملين في بيان بهذه المناسبة، إن الخط الذي توجد مصادره في منطقتي ياكوتيا وإيركوتسك بشرق روسيا، سينقل 38 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين سنويا.

وعملت روسيا وجارتها الصين على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والعسكرية الثنائية خلال السنوات الأخيرة، وسط توتر علاقة البلدين مع الغرب بسبب نزاعات إقليمية وتجارية.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية: "تطوير العلاقات الروسية الصينية أولوية في السياسة الخارجية لبلدينا، وسيظل كذلك".

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخط الأنابيب ووصفه بأنه خطوة حاسمة في إطار خطة مدتها خمس سنوات لتعزيز التجارة الثنائية لتصل إلى 200 مليار دولار سنويا.