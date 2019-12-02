احتجاجات لبنان: المواطنون سحبوا مليارات الدولارات وأودعوها في بيوتهم

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، منصور بطيش، أن 4 مليارات دولار سحبت من مصارف البلاد منذ شهر سبتمبر الماضي وأودعت في بيوت العملاء.

وقال بطيش، أمس الأحد في تصريحات بأحد البرامج التليفزيونية، إن "الناس يخافون وهذا حقهم"، مضيفا أنه تم البحث خلال الاجتماع الاقتصادي الأول الذي عقد في بعبدا عن حل لمشاكل الناس مع جمعية المصارف، ونتج عنه بعض التدابير تم اتخاذها مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأوضح أنه "تم تكليف سلامة، وفقا لقانون النقد والتسليف، بالتفاهم مع جميعة المصارف على آليات تريح الناس من ناحية القبض بالعملات الموجوة، وتخفيف الضغط على الناس لتأمين حاجياتهم الأساسية".

ولفت إلى أن "مصرف لبنان يحاول الحفاظ على موجوداته بالخارج والتي هي للمصارف والناس والمودعين".

وتابع بطيش "تم تخفيض معدلات الفائدة على الليرة اللبنانية من ناحية الودائع والتسليفات، وزيادة رأسمال المصارف، وليحضروا ملياري دولار لزيادة رسملة المصارف قبل نهاية العام".

بدأت الاحتجاجات في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، رفضا لمشروع قانون يفرض زيادة الضرائب على المواطنين، وللمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، قبل أن يرفع المحتجون سقف مطالبهم إلى إسقاط النظام الحاكم كله.