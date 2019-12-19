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إصابة 3 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بالولايات المتحدة

07:36 م الخميس 19 ديسمبر 2019
إصابة 3 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بالولايات المتحدة

الشرطة الأمريكية

أصيب 3 أشخاص على الأقل، في مجمع سكني بولاية رود آيلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، حسبما ذكرت "ديلي ميل".

وقالت كريستينا موراي المتحدثة باسم الطوارئ في الولاية، إن الحادث وقع في قرية بابكوك في ويسترلي، مشيرة إلى أن مطلق النار لازال حرًا طليقًا.

وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، ولم يتحدد مدى إصابة الأشخاص بعد.

الولايات المتحدة إطلاق نار الشرطة الأمريكية

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