الرئاسة الفلسطينية ترحب بزيارة الأمير تشارلز

رام الله - أ ش أ

رحبت الرئاسة الفلسطينية، بزيارة الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، الذي سيزور فلسطين في شهر يناير المقبل، تلبية لدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأعربت الرئاسة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - عن تطلعها بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين والشعبين.