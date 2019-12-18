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بنس: التصويت على مساءلة وعزل ترامب "يبعث على بالعار"

09:44 م الأربعاء 18 ديسمبر 2019
بنس: التصويت على مساءلة وعزل ترامب "يبعث على بالعار"

مايك بنس

واشنطن - (أ ش أ):

وصف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الأربعاء، التصويت الذي يجريه الديمقراطيون في مجلس النواب من أجل مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله بأنه "يبعث على الشعور بالعار".

وذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أن بنس أكد في كلمة ألقاها في حشد من أنصار ترامب بولاية ميتشجان الأمريكية، وقوفه إلى جانب ترامب في مواجهة التحقيقات التي يجريها الديمقراطيون بلا نهاية ضد ترامب.

وقال بنس في كلمته التي تأتى قبيل وصول ترامب إلى ميتشجان "إن ما يحدث الآن داخل مجلس النواب عار"، مؤكدًا أن الديمقراطيين يسعون منذ اليوم الأول لحكم ترامب إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو ما يقومون به اليوم أيضا من خلال التصويت على مساءلة ترامب لعزله من منصبه.

هذا المحتوى من

Asha
مايك بنس دونالد ترامب الولايات المتحدة

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