أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

البيت الأبيض: ترامب "محبط" من التحقيق بالتقصير ضده

05:38 م الأربعاء 18 ديسمبر 2019
البيت الأبيض: ترامب "محبط" من التحقيق بالتقصير ضده

البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ)

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محبط من إجراءات التحقيق بالتقصير ضده.

وأضافت جريشام في تصريح لـ"فوكس نيوز" الإخبارية أنه محبط، كما يتضح من الرسالة بالأمس، في إشارة إلى خطاب مؤلف من ست صفحات أرسله ترامب إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والتي اتهم فيها معارضيه بشن حرب علنية والسعي للإطاحة بالديمقراطية.

وتابعت جريشام "أساسًا هو لم يرتكب أي خطأ"، وأصرت على أنه ظل "يركز" على وظيفته كرئيس.

البيت الأبيض دونالد ترامب ستيفاني جريشام

الخبر التالى:

بيلوسي عن عزل ترامب: أشعر بالحزن بسبب ما وصلنا إليه
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد توقف 4 سنوات.. عودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ غدا