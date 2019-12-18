البيت الأبيض: ترامب "محبط" من التحقيق بالتقصير ضده

واشنطن - (د ب أ)

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محبط من إجراءات التحقيق بالتقصير ضده.

وأضافت جريشام في تصريح لـ"فوكس نيوز" الإخبارية أنه محبط، كما يتضح من الرسالة بالأمس، في إشارة إلى خطاب مؤلف من ست صفحات أرسله ترامب إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والتي اتهم فيها معارضيه بشن حرب علنية والسعي للإطاحة بالديمقراطية.

وتابعت جريشام "أساسًا هو لم يرتكب أي خطأ"، وأصرت على أنه ظل "يركز" على وظيفته كرئيس.