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مقتل 12 شخصا على الأقل في تبادل لإطلاق النار بسجن في بنما

08:21 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2019
مقتل 12 شخصا على الأقل في تبادل لإطلاق النار بسجن في بنما

مقتل 12 شخصا على الأقل في تبادل لإطلاق النار بسجن

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

ذكرت الشرطة في بنما ، الثلاثاء، أن 12 شخصا على الأقل قتلوا في تبادل لإطلاق النار في سجن على مشارف بنما سيتي.

وقال نائب قائد الشرطة ، أليكسيس مونوز للصحفيين إن 13 شخصا آخرين جرحوا، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وبدا أن أعمال العنف التي اندلعت في سجن "لا خوييتا" الذي يشهد تكدسا للسجناء وإساءة معاملة ممنهجة ضد السجناء حسبما يتردد، تتعلق بخصومة بين عصابات داخل السجن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تمت مصادرة العديد من الأسلحة، بما في ذلك بنادق هجومية.

بنما إطلاق نار مكسيكو سيتي

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