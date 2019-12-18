ترامب: تصويت الديمقراطيين لصالح إجراءات المساءلة سيسهل فوز الجمهوريين في 2020

واشنطن - (د ب أ):

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أنه إذا صوت الديمقراطيون لصالح إجراءات المساءلة ضده، فإن ذلك سيسهل على الجمهوريين الفوز في انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2010 .

وأوضح ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "القيادة الديمقراطية تملي ضغوطا مكثفة على أعضائها للتصويت بنعم على (إجراءات) المساءلة السخيفة .. إذا صوتوا بنعم ، سيجعل ذلك أسهل على الجمهوريين الفوز في 2020".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت مساء الثلاثاء إن أعضاء المجلس سيعقدون اجتماعا اليوم الأربعاء لبدء إجراءات مساءلة ترامب.

وحثت بيلوسي ، التي وصفت المساءلة بـ "واحدة من أكثر الصلاحيات الرسمية التي منحها لنا الدستور" ، جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب على الحضور.

وقالت بيلوسي في رسالة: "للأسف الشديد ، أوضحت الحقائق أن الرئيس أساء استخدام سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية وأنه عرقل الكونجرس حيث طالب بأن يكون فوق المساءلة ، وفوق الدستور وفوق الشعب الأمريكي".

وأضافت: "في أمريكا، لا احد فوق القانون".